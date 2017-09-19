Başak Gazetesi
20° OSMANİYE
Dün 20:42 TSİ- Osmaniye

KOSGEB’ ten KOBİ’lere Destek Toplantısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Osmaniye Müdürü Nihat Karademir KOBİ’lere yönelik verilecek desteklerle ilgili toplantı yapılacağını söyledi.

Karademir; KOSGEB imalat sanayi’de faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik 300 bin TL ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL ye kadar geri ödemeli KOBİ-GEL Kobi Gelişim Destek Programı Proje Telif Çağrısına çıkmıştır. Konuyla ilgili 21.09.2017 Perşembe günü saat 16.00’da Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır dedi.

Dün 20:42 TSİ - Osmaniye 34 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Düğün görüntüleri incelendi, silahlara el konuldu mask

Düğün görüntüleri incelendi, silahlara el konuldu

FETÖ'den aranan şüpheli jandarmanın yol kontrolünde yakalandı mask

FETÖ'den aranan şüpheli jandarmanın yol kontrolünde yakaland...

Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı mask

Jandarmadan, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Düğünde maganda kurşunu ile yaralandı mask

Düğünde maganda kurşunu ile yaralandı

Osmaniye'de 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi mask

Osmaniye'de 20 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İşadamı Mustafa Demir OTSO Başkan Adayı Oluğunu Açıkladı mask

İşadamı Mustafa Demir OTSO Başkan Adayı Oluğunu Açıkladı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 598

YÜKLENİYOR