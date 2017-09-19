KOSGEB’ ten KOBİ’lere Destek Toplantısı

Karademir; KOSGEB imalat sanayi’de faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik 300 bin TL ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL ye kadar geri ödemeli KOBİ-GEL Kobi Gelişim Destek Programı Proje Telif Çağrısına çıkmıştır. Konuyla ilgili 21.09.2017 Perşembe günü saat 16.00’da Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır dedi.