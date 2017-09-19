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Dün 20:43 TSİ- Osmaniye

Osmaniye’nin gururu Ethem Ünal İş Bankası desteğiyle Darüşşafaka’da

Türkiye’nin en uzun soluklu ve katma değeri yüksek eğitim projelerinden biri olan, Türkiye İş Bankası’nın Darüşşafaka ile birlikte yürüttüğü “81 İlden 81 Öğrenci” projesi 10. öğretim yılına girdi.

Bu kapsamda, Darüşşafaka’ya girmeye hak kazanan 81 öğrencinin yatılılık ve diğer tüm eğitim giderleri İş Bankası tarafından karşılanıyor. 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlanan projede İş Bankası’nın okuttuğu çocuk sayısı 618’e ulaştı.

Bu yıl Osmaniye’den sınava girerek başarı gösteren ve Darüşşafaka’da okumaya hak kazanan Ethem Ünal oldu. Osmaniye’nin gururu olan Ünal’ın Darüşşafaka’daki eğitim hayatı boyunca tüm giderleri İş Bankası tarafından karşılanacak.

Darüşşafaka maddi imkânları yetersiz, annesi veya babası hayatta olmayan çocuklara 5. sınıftan lise mezuniyetine kadar tam burslu ve yatılı eğitim veriyor. Öğrencilerine kaliteli eğitim, sosyal gelişim ve sıcak bir yuva ortamı sağlamayı hedefleyen, ülkenin köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka’da okuyan öğrenciler iyi düzeyde İngilizce öğreniyor, her öğrenci bir enstrüman çalıyor ve bir spor dalı ile ilgileniyor.

Darüşşafaka ile İş Bankası işbirliğinin temelleri 1939 yılında atıldı. Erzincan’da meydana gelen deprem sonrasında İş Bankası 83 depremzede çocuğun Darüşşafaka’daki eğitim giderlerini üstlendi. 78 yıl önce başlayan bu işbirliğini uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren İş Bankası sağladığı ekonomik desteğin yanında yıl boyunca yaptığı etkinliklerle çocukların sosyal anlamda da yanında oluyor.

Dün 20:43 TSİ - Osmaniye 277 Okunma

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