Bakan Özlü, Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz

Fakat teknoloji inevasyon ve AR-GE gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz." dedi. Bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Bakan Özlü ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Tesislerini gezip sunum aldıktan sonra sırasıyla, Yassı Çelik Üretim, ERW, Ar-Ge Merkezi ve Tosyalı & Toyo Çelik Anonim şirketini ziyaret ederek, Tosyalı Holding Yönetim kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan bilgi aldı. OSB Karakol Komutanlığı ziyaretinin ardından Bakan Özlü, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Törenine katıldı.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ KURUMSALLAŞMA"

Burada bir konuşma yapan Özlü, Türkiye'nin her yerinde kurulmaya başlanılan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ortak hedeflerinin başında kendi teknolojisini üreten bir Türkiye gelmekte olduğunu söyledi. Bu hedefi çok önemsediklerini ve bu hedefi çok değerli bulduklarını belirten bakan Özlü, " Çünkü bilgi üretmeden teknoloji üretmeden Türkiye'nin gelişmesinin kalkınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanayi ve üniversitenin birbirlerini tamamlayan kurumlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar bu alanda bu anlamda en büyük eksiğimiz kurumsallaşma eksiğiydi. Bu önemli eksiği üretim reform paketimizde gidermiş olduk. 1 Temmuz'da kanunlaşan üretim reform paketi işyeri odaklı eğitimin de önünü açmıştır. Yüksek öğretim programları danışma kurulunu hayata geçirdik. Fen ve mühendislik programlarının işyerlerinde eğitim yapabilmesini teşvik ettik. Bilimsel araştırma bütçelerini araştırmacılarımızın ve insan kaynakları hizmetine sunduk. Üniversitelerimizin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketleri korumalarının önünü açtık." diye konuştu.

TÜRKİYE İŞİN ERBABI USTALARLA BÜYÜYECEK

Organize Sanayi Bölgelerinin yetişmiş insan kaynağını karşılamak için OSB'ler içinde teknik liseler ve meslek yüksek okullarının açılmasını sonuna kadar desteklediklerini belirten Bakan Özlü, şöyle devam etti: "Bu kapsamda OSB'ler içinde yapılacak teknik kolejler için kredi desteği sağlıyoruz. Çocuklarımız bu kolejlerde bu okullarda tam burslu okuyacaklar mesleklerini iş merkezlerinde öğrenecekler. Tüm bu yeni projelerle hanımlarla ve teşviklerle insana yatırım yapıyoruz. Bugün ve gelecekte teknolojiye yazılıma makinelere hakim olanlar hiç şüphesiz kazançlı çıkacaklardır. Türkiye iyi yetişmiş ara elemanlarla iyi yetişmiş mühendislerle işin erbabı ustalarla büyüyecek ve gelişecektir. Hükümet olarak Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle gençlerimizin önünü açmak için bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji inevasyon ve AR-GE gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece hazır teknoloji kullanma alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor. Teknoloji tüketen değil onun arkasındaki süreçleri anlayan geliştiren ve üretebilen nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunun içinde kolektif bir toplumsal bilinçle adımlar atmak durumundayız. OSB'ler planlı kalkınmanın en önemli unsurlarından birisidir. Sanayinin gelişmesi modernize olması ve dışa açılması için organize Sanayi bölgelerimizi daha da büyütmemiz gerekiyor Türkiye'de bugüne kadar kurulan üç yüzü aşkın OSB'de 50 Bin'i aşkın parselde üretim yapılıyor. Boş parsellerin de üretime kazandırılmasıyla organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 200 bin'i bulacak."Konuşmaların ardından Bakan Faruk Özlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, işadamları ve protokol üyeleri, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin temelini attılar. Bakan Özlü ve beraberindekiler, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni" programına ve ardından Polis Evi'nde düzenlenen Osmaniye Polisevi Şehit Gazi Yakınları Derneği Yemeği'ne katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE