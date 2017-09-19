Erzin Çifçi Koruma Elamalarına Jandarmadan Egitim

Geçen ya İlçe kaymakamı Ahmet Demirci nin talimatı ile faaliyete geçen Erzin çiftçi koruma derneği yeni yönetim oluşturarak narenciye bahçelerinde meydana gelen hırsızlk olayına anında el koyacak ekibi kurdu, dernek başkanı emekli öğretmen Servet Görür başkanlığında oluşan yeni yönetim 5 motorsiklet ve 10 koruma elamanı ile hazırlığını yaptı.

Narenciye hasadı başlarken Çiftçi koruma derneğide yeni elamalarına ilçe jandarma komutanlığı ve Emniyet müdürlüğü eşliğinde elamanlara ilçede nareneciye bahçelerinde meydana gelecek hırsızlık olaylarına nasıl müdahale edlmesi hususunda eğitiici seminer verldi.

İlçe Jandarma komutanlığı kamelyasında yapılan egitim seminerine ilçe jandarma komutanı Tegmen Selin Tıraş,ilçe emniyet müüdrü Ali Çolak,jandarma başçavuş Hayati Erdogdu,Astsubay Murat Yılmaz,Çitçi korum başaknı Servet Görür , yönetim kurulu üyeis Ömer Çelen ve koruma elamanları iştirak etttiler.

BaşÇavuş Erdogdu”Erzin Çiftçi koruma ekibine ilçe jandarma ve emniyetinin görev alanları ve bölgeleri anlattı, her nerde olursa olsun hırsızılk başta olmak üzere tüm vukuatlarda silah kullanılmaycağını, tehlkeli durumlarda ise kişinin belden aşagı çaydırma amacı ile ateş edlmesi ve ölümlü vukuatlarda şahıslar sorunmludur dedi. İlçesı sınrları içinde yer alan narenciye bahçelerinde devriye görevlerini korucu eşlliğinde gezileceğini ve onların talimatı ile hareket edileceğini söyledi, ayrıca tüm elamanlara ulaşabliecekleri iletişimlerin cep telefonlarının kayıtlarını yapmalarını istedi.

Haber:Adil Coşkuner-Erzin