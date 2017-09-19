MHP’li Ersoy’dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı: “Gazilerimizin Sorunları Tbmm’de Ele Alınacak”

Ersoy kutlama mesajında gaziler arasında ayrım yapılamayacağına yapılmaması gerektiğine gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Ersoy TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Gazilerimizin ve Şehit Ailelerinin Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu kurulması ile ilgili girişimde bulunduklarını belirtti.

Doç.Dr.Ruhi Ersoyun mesajı şu şekilde:

Seksen milyonun gözü görsün diye gözünü daha iyi yürüsün diye ayağını evlatlarına sarılsınlar diye kollarını veren muhterem gazilerimizi bir gün değil her gün anmalı ve anlamayız. Zira onlara sadece vatanı değil kendi varlığımızı da borçluyuz onlar her birimizin adıma vatan savunmasında devlet millet ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayıp yaralandılar uzuvlarını kaybettiler.

Öte yandan Gazilerimiz arasında ayrım yapılmaksızın muamele edilmesi ve haklarının çok yönlü araştırılması için her türlü çalışmayı yapmak zorundayız. Bu kapsamda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde Gazilerimiz ve Şehit Ailelerinin Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu kurulması ile ilgili girişimde bulunduğumuzu bu vesile ile paylaşmak isterim. Gazilerimiz ve Şehit ailelerimizden bu komisyonun kurulması hakkında meclis düzeyinde desteklerini beklediğimizi ifade ederim. Bugün şehitler diyarı Osmaniyemizde muharip gazilerimizle birlikte olmayı olmayı çok isterdim fakat Yüksek Öğretim Kurumu YÖKnda daha önceden planlanmış akademik bir çalıştayda olacağım için muhterem gazilerimizin yanında olamıyorum. Bu sebeple değerli gazilerimizin affına sığınır selam saygı ve şükranlarımı sunarım.