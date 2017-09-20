Vali Coşkun, köy ve yaylalarda vatandaşı dinledi

Beraberinde Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Coşkun'a, Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri de eşlik etti. Vali Coşkun ziyaret ettiği köylerde Muhtarlardan köyleri hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşları dinledi. Dile getirilen talep ve sorunların, imkânlar ölçüsünde değerlendirileceğini ve çözüm aranacağını belirten Vali Coşkun, ilde yaşayan tüm vatandaşlar için en iyi koşulların sağlanması gayretinde olduklarının altını çizdi.Alibeyli ve Yeşilyayla Köyleri ile Bağdaş Yaylası sakinleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına köylerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledikleri için teşekkür ettiler.Vali Coşkun ve protokol mensupları ziyaretlerinin ardından Sumbas ilçesinden ayrıldılar.