Osmaniyeli Taekwondocular milli takım seçmelerine katılacak

Türkiye Taekwondo federasyonu faaliyet programında yer alan 27-28 eylül'de Konya'da yapılacak olan Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine Osmaniye'yi temsilen Genç Erkekler kategorisinde 55 kiloda Muhammet Mustafa Polat ve 60 kiloda Yunus Emre Mert çağrıldı. Aynı zamanda Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Taekwondo Antrenörü Mustafa Doğru, antrenör olarak görev yapacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, antrenör Doğru ve Milli Takım seçmelerine katılacak olan sporculara başarılar diledi.