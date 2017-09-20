Vali Coşkun, öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı

Programa Vali Coşkun'un yanı sıra Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. Yurdun yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıda, Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilerle üniversite ve yurt yaşamları hakkında sohbet etti. Yurt hakkında Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Oğuzhan Çetin’den bilgi alan Vali Coşkun, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler Türkiye’nin çeşitli illerinden kentimize gelerek öğretim hayatınızı Osmaniye’mizde geçireceksiniz. Bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Amacımız sizlerin öğretim hayatlarınızda her türlü kolaylığı sağlayarak, zamanı geldiğinde Osmaniye’mizden güzel anılarla ayrılmanızı sağlamaktır. Yeni Eğitim Öğretim yılı hepinize hayırlı olsun." dedi. Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin nezih bir üniversite olduğunu ifade ederek, "Bugün yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlıyorsunuz. Aranızda üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarımız var. Sizlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum." diye konuştu.Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, ülkenin çok daha iyi yerlere gelmesinde en büyük görevin gençlere düştüğünü kaydetti. Tüm gençleri önemsediklerini de belirten Durmuşoğlu, öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyerek sözlerine son verdi. Düzenlenen programın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutlayarak Yurttan ayrıldılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE