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Genç çiftçiler hayvanlarına kavuşuyor

Osmaniye'de, Genç Çiftçi Projesi'nden hibe desteğine hak kazanan genç çiftçilere, hayvanları dağıtılmaya başlandı.

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi tebliği çerçevesinde Osmaniye'de 1391 adet geçerli başvuru yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü değerlendirme komisyonu tarafından, tarımsal arazi varlığı, tarımsal işletme sayısı, sosyo-ekonomik yapısı , cari istatistikleri, şehit yakını, gazi, engelli ve benzeri özellikler dikkate alınarak İlçelere göre proje konuları dağılımı yapıldı. Bu kapsamda bakanlık tarafından Osmaniye'ye 182 adet Genç Çiftçi Projesi verildi. Yapılan değerlendirme sonucu 159 adet Hayvansal Üretim, 23 adet Bitkisel Üretim projelerine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Büyükbaş Hayvancılık Projesine başvuruda bulunan Kadirli, Toprakkale, Sumbas İlçelerinde ki Genç Çiftçilere hayvanları teslim edildi. Proje kapsamında Kadirli 18, Sumbas 9, Toprakkale 5 olmak üzere toplam 32 Genç Çiftçiye 192 Baş Sığır teslim edildi. En kısa zamanda diğer Genç Çiftçilere hayvanlarının teslim edileceği kaydedildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz Hayvancılığına katkı sağlayacak olan bu projenin tüm genç çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz." dedi.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE

Bugün 12:24 TSİ - Osmaniye

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