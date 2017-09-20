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Bugün 19:10 TSİ- Osmaniye

NARKOTİM ekiplerinden okul önlerinde uyuşturucu denetimi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, Narkotim Projesi kapsamında okul önlerinde, okul ile ilişkisi olmayan şahıslar üzerinde uygulamalar yapılmaya başlandı.Bu kapsamda, hafta içi okulların açık bulunduğu zamanlarda, 1 sivil ekip, 3 motorize ve 1 bayan personel ile günlük görevlendirmeler yapılarak, okul önlerinde uyuşturucu madde satışını veya kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Atatürk Lisesi önünde yapılan çalışmada, şüpheli araçlar ve şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Ayrıca okul ile ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "Okulların açılmasıyla Şube Müdürlüğümüz tarafından okul önlerinde haftalık ve aylık plân doğrultusunda Narkotim Projemiz başlamış olup, bu kapsamda okul önü ve çevresinde çocukların, gençlerin daha rahat bir eğitim almaları, daha rahat bir şekilde okula gidip gelmeleri için herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde ve uyuşturucu ve benzeri maddelerin kullanımını en aza indirgemek için okul çevrelerinde okul ile ilgisi olmayan kişiler üzerinde gerekli çalışmalar ekiplerimiz taralından hassasiyetle devam etmektedir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Suç ve Suçlularla Mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmekledir."

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 19:10 TSİ - Osmaniye 151 Okunma

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