Ersoy, Osmaniye Fıstığının Desteklenmesi İçin Soru Önergesi Verdi

Ersoy yer fıstığının destekleme kapsamına alınması konusunun siyasi bir konu olmadığını tüm siyasi partilerin ve temsilcilerinin el birliği ile yer fıstığının destekleme kapsamına alınana kadar mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

Osmaniyemizin geçim kaynakları arasında önemli bir yeri olan yer fıstığının destekleme kapsamına alınması konusu uzun süredir gündemde. Bu konuda çeşitli açıklamalar ve girişimler olmuş şuan için sonuç alınamamıştı. MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy bir önceki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşmesinde konuyu aktardığını bakanlığın gündeminde olduğunu paylaşmıştı. Bakanın değişmesinin ardından konuyu bu sefer yazılı olarak bakanlığa ileten Ersoy ilerleyen günlerde Bakan ile bir araya gelip konuyu tekrar görüşeceklerini belirtti. Soru önergesinde Osmaniyede yer fısıtığının durumu ile ilgili bilgi de veren Ersoy Yer fıstığının Milli Tarım Politikasının vazgeçilmezi olduğunu destekleme kapsamına alınmasının önemine de değindi.

Doç.Dr. Ruhi Ersoyun soru önergesi şu şekilde:

Osmaniyemizin tarımsal geçim kaynaklarının başında yer fıstığı üretimi gelmektedir.

Osmaniye ekonomisinin vazgeçilmez bir öğesi olan yer fıstığı ilimizin tarımsal sanayisinin de temelini oluşturmaktadır. Yer fıstığını işleyen tesisler ilimizin sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Türkiyedeki toplam yerfıstığı üretiminin alan bazında 40ı Osmaniyeden karşılanmaktadır. Türkiye genelinde yerfıstığının hem işlemesi ve hem de pazarlamasının 90ı Osmaniyemizden yapılmaktadır.

Yerfıstığı üretiminden yaklaşık 10.000 aile ve işlemesinden 3.500 aile geçim sağlamaktadır. İlimizde irili ufaklı 350 adet yerfıstığı işleme tesisi mevcuttur.

Yer fıstığı üreticileri ve üretici örgütleri sıklıkla yer fıstığının ürün bazlı destekleme kapsamına alınması yönünde taleplerini her platformda dile getirmektedir. Milli Tarım Politikası kapsamında ülkemizde üretim kapasitesi olan tarım ürünlerinin ithalatını azaltmak için desteklenmesini doğru buluyoruz ve bu desteğe yer fıstığının da dâhil edilmesini istiyoruz.

Bu gerekçeler doğrultusunda

2017 yılı Bitkisel Üretim Destekleme Tebliğinde 2017 yılı içerisinde bitkisel üretime yapılacak destekleme işlemleri yapılacak destekleme miktarları ve şartlarına yer verilmiş ama tebliğin 9.maddesinde Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği alacak ürünler içerisinde yer fıstığı neden yer almamıştır Yer fıstığını ürün bazlı destekleme kapsamına almayı düşünüyor musunuz Düşünüyorsanız ne zaman alacaksınız