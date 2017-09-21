Başak Gazetesi
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Bugün 13:25 TSİ- Osmaniye

Tebrikler İş Adamı Erhan Ektiren'e

Önceki gün sosyal medya hesabımızdan kanser hastası olan bir kişinin, ilaçlı tomoğrafi çekimi için 2 bin 300 liraya ihtiyacı olduğunu ve yardım beklediğini yazmıştık.

İşte o anda Osmaniye'nin her konusunda duyarlı olan işadamı Erhan Ektiren, hemen devreye girdi ve "Bu masrafı ben ödüyorum" deyi verdi.

Erthan Ektiren beye bu duyarlı davranışından dolayı o hasta aile adına ben biz teşekkür ediyoruz. Osmaniye'nin gerçekten Erhan Ektiren gibi bir çok iş adamına ihtiyacı oldugunu söyleyelim. Allah razı olsun Erhan beyden. Allah kimseyi de hasta edip böyle pozisyonlara sokmasın. Kolay bir durum değildir. Tebrikler Erhan Ektiren kardeşimize..

Ayrıca bize özelden ve sosyal medya hesabından yardım etmek için yazan tüm dostlara teşekkür ediyoruz..

Bugün 13:25 TSİ - Osmaniye 364 Okunma

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