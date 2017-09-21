Huzurevi Bocce Takımı sporcularına yeni forma

İl Müdürü Hamit Coşkun, 15-22 Ekim'de Antalya Belek'te yapılacak olan 34 huzurevinin katıldığı Türkiye Şampiyonasına, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 16. Grubun birinci olarak Özden Huzurevi Bocce Takımının sporcuları Bahaettin Başkurt, Yakup Çakır, Doğan Göçer, Mustafa Dede ve Erdinç Tikenoğalları’nı ziyaret ederek yeni formalarını takdim etti.Müdür Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın stratejik planında yer alan "Aktif Yaşlanma" Politikasına uygun olarak 65 yaş üstü yaşlı bireyleri daha hareketli kılmak, yaşam kalitelerini artırarak yaşama bağlanmalarını ve yaşamdan keyif almalarını sağlamak amacıyla herhangi bir sakatlık ve sağlık sorunu oluşturmayan ve tamamen rekreaktif bir spor branşı olan Bocce sporuna Şubat 2016 tarihi itibariyle huzurevlerinde başlatıldığını söyledi. Bu spor yoluyla yaşlıların hayata daha sağlıklı bağlanmalarının yanı sıra, yaşamdan zevk almaları, daha fiziksel ve duygusal olarak aktif bir yaşam sürmelerinin hedeflenmekte olduğunun altını çizen Müdür Coşkun şöyle devam etti: "Huzurevlerinde kalmakta olan sağlıklı ve bedenen dinç yaşlı bireylerin, spor yoluyla fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek, sosyalleşmelerine katkıda bulunan, yaşlılarımızın hoşça vakit geçirmelerine dayalı, diyalogu arttıran, aktif dinlenme sağlayan ayrıca hiçbir sakatlanma riski içermeyen bir spor dalı olan Bocce sporu özel olarak seçilmiştir."