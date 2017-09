OTSO'nun Düzenlediği “Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar"ın Ödüllerini Bakan Özlü Verdi

Diğer yandan Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bakan Faruk Özlü bir süre sohbet etti.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat TEKE, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“- Sayın Bakanım sizin dönemizde, Türk sanayisinin dönüşümü için Dijital Dönüşüm platformu ile dönüşümün altyapısını hazırlanmasında yoğun çaba sarf etmektesiniz. Yine üretim reform paketi ile sanayicilerimizin üzerinden elektrikteki TRT payı, emlak vergisi gibi birçok yükü kaldırdınız bundan dolayı zatı âlinize müteşekkiriz. Bu mutlu günümüzde aramızda bulunduğunuz için şükranlarımızı sunuyorum.

Ülkemizde yaşanan tüm bu gelişmeler, halkımızın birlik ve beraberliğini bozamamış ve hain emeller boşa çıkmıştır. Ülkemiz ekonomisinin yaşanan gelişmelerden dolayı çalkantı yaşadığı bu dönemde; Hükümetimizin doğru ve zamanında uygulanan politikaları sayesinde ekonomimiz beklenenden daha iyi düzeyde gelişme göstermiştir.

Görevim süresi içerisinde ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen İlimiz için hizmetlerimiz hep devam etmiş ve Osmaniyemiz; ticaret ve sanayi şehri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemiştir. İlimizin sürekli artan ihracat rakamları da bunun en güzel ispatı olmuştur.

4 yıllık görev sürem içerisinde; Odamızı 2013 yılı sonunda Akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak Akredite Oda unvanı alarak Hizmet Kalitesi yönünden Avrupa ve Amerika da yer alan Odaların ile aynı düzeyde işlem yapmaktayız. Bu gün geldiğimiz noktada E Oda hizmetleri, MERSİS(Merkezi Sicil Sistemi) ile şirket kuruluşları yarım güne indirilmiş, oda hizmetleri anında yapabilen 250 Akredite Oda içerisinde üst sıralarda yer almaktayız.

Yardımlar dışında düzenlemiş olduğumuz Milli Eğitim sertifikalı olmak üzere ücretsiz 15 kurs ile 200 kişiyi auto-cad ve solid works eğitimi , 29 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleriyle 764 kişiye sertifika vererek % 60 'nın işyeri açmasına imkan sağladık.

Odamız, TOBB ve MEYBEM işbirliği ile 2 adet Mesleki kurs açarak 25 kişiye Mesleki yeterlilik belgesi verilmesi sağlandı. Başkanlığını Yürüttüğüm Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Kadın Basketbol Takımı ile Basketbol Birinci Lige, Osmaniye Spor Futbol Kulübü takımımızı 12 yıldır amatör Ligde iken Profesyonel Spor Toto 3 Lige çıkararak, İlimize değer katmaya devam ettik. İnşaatı Süren Ortağı Bulunduğumuz İş Geliştirme Merkezi ile yeni iş fikirleri, üretimde yenilik ve girişimcilerimize katkı yapmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "yerli otomobil" konusunda "Türkiye'de yerli marka otomobil yapmak için bir babayiğit arıyorum" şeklinde çağrısına istinaden; Sayın TOBB Başkanımızın da "Evet biz varız, bu işi yaparız" sözü üzerine;

Ülkemizin ilk yerli otomobil markası için 2019 yılının hedeflendiği çalışmada; Osmaniye olarak demir çelik sektöründe İlimizde çelik üzerine önemli ölçüde üretim yapan Tosyalı TOYO firmamız mevcut olup, Devletimizin desteği ile Osmaniye ‘miz de yerli otomobil üretimine talibiz.

Sayın Bakanım sizler buradasınız, İş Dünyamızın Başkanı da burada,otomobilde kullanılacak olan çeliğin üreticisi Sayın Fuat TOSYALI da burada bize de düşen bu işin paydaşları olan sizler sayesinde bu üretimin Osmaniye de yapılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız”.

Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait ÇENET te konuşmasında üyelere en güzel hizmeti sunmanın çabası içinde olduklarını anlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Üretim Reform Paketiyle ilgili değerlendirme yaparak, "Birçok taleplerimiz reform paketiyle kanunlaştı. Peki üzerimizden ne kadar yük kalktı 1 yılda. Tam 1 milyar liralık yük kalktı. Allah Sayın Bakan'dan razı olsun. Yani cebimizden 1 milyar lira çıkmayacak” dedi.

Tüm Türkiye'de karşılıksız çıkan çek adedinin yüzde 42 azaldığını da anlatan Hisarcıklıoğlu, "Ülkenin geleceğini açık görüyorum. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir şey yok. En son 15 Temmuz'da bunu gösterdik" diye konuştu.

Bakan Faruk Özlü ise programda yaptığı konuşmada, Osmaniye'de bugün dünya çapında bir çelik üretim tesisini gördüklerini aktararak, kente yatırımlar gerçekleştiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'yı kutladı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün bir Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin temelini attıklarını ifade eden Özlü, teknoparklarda yükte hafif pahada ağır işlerin gerçekleşeceğini bildirdi. Bakan Özlü, "Hükümet olarak Türkiye'de sanayimizin gelişmesi, üretimin artması, üretimden kazancın artması, istihdamın artması noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Sanayicimizin yanındayız. Üreten, ihracat yapan, ekonomiye katkı sağlayan herkesin yanındayız" diye konuştu. Sanayicilerden şirketlerinde AR-GE Merkezleri açmalarını beklediklerini de ifade eden Bakan Faruk Özlü, ödül alan sanayicileri kutlayarak sözlerine son verdi.

Türkiye'nin en büyük 22. sanayi kuruluşu ve Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğinde en fazla istihdam sağlayan Tosyalı Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'nin en büyük 48. sanayi kuruluşu ve ilimizde sektöründe en fazla ihracat yapan firmalardan Baştuğ Metalurji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA BAŞTUĞ, Osmaniye Organize Sanayisi bölgesi dışında en çok ihracat yapan sanayicilerinden BİLPA Yönetim Kurulu başkanı FARUK PİLGE ve SUNAR ÖZLEM Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisine plaketleri Bakan Faruk Özlü tarafından verildi.

Ödül alan diğer kişi ve kurumlar ise şunlar:

DAĞLAR ET CANLI HAYVAN NAKLİYE BESİCİLİK DERİCİLİK TİC.LTD.ŞTİ,

YILMAZER KARDEŞLER YERFISTIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ŞEKEROĞLU TOPRAK MAH. TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

BOYRAZ FISTIKÇILIK TARIM ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DURSUNOĞULLARI FISTIKÇILIK TARIM ÜRN. GIDA SAN. TİC.

BAŞAK TARIM GIDA TİC. LTD. ŞTİ.

ADNAN SEKİN,

AKGÜLLER TARIM AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ,

AHMET UYAR,

FUAT TOSYALI,

TALİP İŞÇİ,

SEZAİ AKSOY,

YALÇIN YÜCEL,

HİLMİ EREK,

DURAN GÜNTÜRKÜN,

MEHMET DAVARCI,

DR. METİN TAMER,

MUZAFFER TEKE,

ALİ ERAT,

ÜNAL BESEN,

İBRAHİM ONAR,

MUSTAFA SUGURTİN,

FATİH AKÇA,

ÖZ DAĞLAR ET HAYVAN TARIM NAK. SAN TİC. LTD. ŞTİ. VE MİLLİ EĞİTİM ESKİ BAKANI

AHMET ŞANAL

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Vali Yardımcıları Mehmet Öz ve Muammer Balcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, işadamları ve sanayiciler katıldı.