İmalatçı KOBİ'lere 1 Milyon TL'ye kadar destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Osmaniye Müdürü Nihat Karademir, KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı(KOBİGEL) 2017 çağrısı kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 1 milyon TL destek verileceği söyledi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni (OGC) ziyaret eden Karademir, proje teklif çağrısı ile ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. KOSGEB'in 11 eylülden itibaren çağrıya çıktığı yeni bir destekleme programının olduğunu ve özellikle Osmaniye'nin bu destek programından en efektif ve en verimli bir şekilde faydalanmasını istediklerini belirten Karademir, bunu yaparken de yerel medyanın desteğine çok fazla ihtiyaç duyduklarını belirtti.

20 EKİM'E KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

KOSGEB'in bundan sonraki dönemde desteklerini daha çok imalat sanayi sektörünü merkez alarak kurgulayıp geliştireceğini ifade eden Müdür Karademir, "Bütün politikalarımızın merkezinde imalat sektörü yer alacak inşallah. Diğer sektörlere de desteklerimiz devam edecek ama önceliğimiz imalat sektörü olacak. Bunun ilk örneği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Gelişim Destek Programı (KOBİGEL). 11 eylül'de bunun çağrısına çıktık ve 20 ekim'e kadar zamanımız var. Bu destek kapsamında sadece imalat sanayi sektörünü destekleyeceğiz. Bunun dışındaki sektörlere destek vermeyeceğiz. İmalat sanayi sektörünü desteklerken de tabi bazı sektörlere öncelik vereceğiz. Bu kapsamda bakanlığımızın yapmış olduğu bir sınıflandırma var orta, yüksek ve yüksek teknoloji olan sınıflar var. Onlara biz net satış rakamlarına ve çalışan sayısına bakmadan sadece 2016 yılında faaliyette olması şartıyla her şekilde destek vereceğiz." dedi.

FAİZ ALINMAYACAK

Düşük teknolojiler üreten yada geleneksel imalat sanayi sektöründeki firmalara iki şart kaşılığında destek verileceğini belirten Karademir şöyle devam etti: "2016 yılı değerlerini değerlendirdiğimizde en az 300 bin net satışı olması ve 3 çalışanının olması gerekiyor. Bu iki şartı sağlıyorsa bu firmalarda bizlere proje hazırlayıp getirebilecekler. Biz bu kapsamda bu firmalarımıza 1 milyon liraya kadar destek verebileceğiz. Hiç bir firmanın proje bütçesi o firmanın 2016 yılı net satışlarını geçemeyecek. Bu 1 milyon liranın 300 bin lirası geri ödemesiz olacak, hibe olacak. 700 bin lirası ise geri ödemeli olacak. Geri ödemeli desteğimiz projenin bitiminden 6 ay sonra ilk taksitlerini ödeyecekler. 8 taksit 3 ayda bir ödeyerek 24 ayda bitirecekler. Faiz almıyoruz. Fakat banka teminat mektubu karşılığında vereceğiz geri ödemeli destekler. "

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE