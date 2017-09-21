İşkur'dan 262 Kişilik İstihdam Müjdesi

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, yapılacak olan program süresinin 9 ay olduğunu ve bu süre zarfında çalışanların asgari ücret üzerinden maaşlarının ve sigorta primlerinin kurum tarafından karşılanacağını belirtti. Program hakkında detayları belirten İl Müdürü Altunkaynak; "İl Müdürlüğümüz tarafından Osmaniye İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine sağlanacak olan Toplum Yararına Programda toplam 262 kişi çalıştırılacak olup, bunlardan 127 kişi Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, 5 kişi Hasanbeyli, 65 kişi Kadirli, 24 kişi Düziçi, 20 kişi Bahçe, 11 kişi Toprakkale ve 10 kişi de Sumbas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışacaklardır." dedi. Çalışacak olan kişilerin çevre temizliği işlerinde görev yapacaklarını belirten Altunkaynak, "Katılımcılar 26 eylül günü noter tarafından yapılacak olan kura ile belirleneceklerdir. Noter tarafından;Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü için Atatürk Ortaokulu toplantı salonunda saat: 09.30’da Hasanbeyli için Hasanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda saat: 14.30’da, Kadirli için Kadirli Öğretmen Evi toplantı salonunda saat: 09.00’da, Düziçi için Düziçi Fen Lisesi toplantı salonunda saat: 09.30’da, Bahçe için Bahçe Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda saat: 11.30’da, Toprakkale için Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi toplantı salonunda saat: 13.30’da ve Sumbas için Sumbas Yatılı İlköğretim Okulu toplantı salonunda saat: 14.00’da kura yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.

İl Müdürü Altunkaynak Toplum Yararına Programda çalışmak isteyenlerin İŞKUR İl Müdürlüğüne nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen müracaat etmeleri ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresinden başvuru yapmaları gerektiğini önemle belirtti.

Toplum Yararına Programım sadece işsizliğin giderilmesi için uygulanan bir program olmamakla birlikte Resmi Kurumların personel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik oluşturulmuş bir program olduğunu belirten İl Müdürü Altunkaynak Osmaniye İŞKUR olarak bütün personelleri ile tevdi edilen bütün görevleri hızlı ve sonuç odaklı olarak hakkaniyet ilkesine riayet ederek gerçekleştirdiklerini ve bu bağlamda üstün gayret gösterdiklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE