Vali Coşkun'dan Gazilere ziyaret

Vali Coşkun ilk olarak Gazi Polis Memuru Keramettin Sayıl'ı ardından, Gazi Piyade Uzman Çavuş Kadir Teğek, Kıbrıs Gazisi Süleyman Doğan, Kore Gazisi Halil Kın'ı ziyaret ederek, sohbet etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma komutanı Albay Taner Bilacan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri bulundu.Gazi Polis Memuru Keramettin Sayıl’ı Raufbey Mahallesinde, Gazi Piyade Uzman Çavuş Kadir Teğek’i M. Akif Ersoy Mahallesinde, Kıbrıs Gazisi Süleyman Doğan’ı Hacı Osmanlı Mahallesinde, Kore Gazisi Halil Kın’ı Karaçay Mahallesinde ikamet eden aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Biz de gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.