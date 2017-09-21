İşkur Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan Bu Sorulara Cevap Bekliyoruz

1-İşkur vasıtasıyla işe aldığınız kişileri hangi kıstaslara göre belirliyorsunuz?
2-İşçi talep eden kuruluşlara hangi ölçülere göre elaman veriyorsunuz?
3-İşçi verdiğiniz işletmenin kaç işçiye ihtiyacı olduğunu neye göre belirliyorsunuz?
4-İşçi verdiğiniz kuruluşları içeride çalışan insanlardan mı alıyorsunuz, yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?
5- İşçi verdiğiniz kuruluşları nasıl denetliyorsunuz?
6-İşçi verdiğiniz kuruluşlar sizin sözleşme süreniz bittiğinde kaçını çalıştırmak için sürekli alıyor?
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Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz