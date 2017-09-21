İşkur Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan Bu Sorulara Cevap Bekliyoruz

1-İşkur vasıtasıyla işe aldığınız kişileri hangi kıstaslara göre belirliyorsunuz?

2-İşçi talep eden kuruluşlara hangi ölçülere göre elaman veriyorsunuz?

3-İşçi verdiğiniz işletmenin kaç işçiye ihtiyacı olduğunu neye göre belirliyorsunuz?

4-İşçi verdiğiniz kuruluşları içeride çalışan insanlardan mı alıyorsunuz, yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?

5- İşçi verdiğiniz kuruluşları nasıl denetliyorsunuz?

6-İşçi verdiğiniz kuruluşlar sizin sözleşme süreniz bittiğinde kaçını çalıştırmak için sürekli alıyor?