Vali Coşkun'dan kurum müdürlerine proje hazırlayın çağrısı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Sosyal Destek Programı (SODES) projeleri teklif çağrılarını kamu kurumlarının mutlaka takip etmelerini ve kendi alanlarını ilgilendiren konularda proje hazırlamalarını beklediğini kaydetti.Vali Coşkun, kurum il müdürleri ile toplantı yaptı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Öz, Muammer Balcı ve Huriye Küpeli Kan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman katıldı.Vali Ömer Faruk Coşkun, sözlerinin başında kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin gerekliliğini ifade etti. Vali coşkun, "Kamu görevlisi olarak bizler vatandaşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle tüm kurumlarımızda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içinde olmamız gerekiyor. Kurum müdürlerimizden ve personelimizden vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü bir yaklaşım içinde olmalarını, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarını bekliyorum." diye konuştu.Toplantının devamında kamu kurum müdürleri görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE