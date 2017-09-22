İşkur"dan Sorularımıza Cevap Geldi

Soru – 1 = İşkur vasıtasıyla işe aldığınız kişileri hangi kıstaslara göre belirliyorsunuz?

Cevap – 1 = İşbaşı eğitim programına katılmak için 15 yaşını doldurma, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda 10 günden fazla uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış olma şartlarını taşımak gerekmektedir. Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmekte, İşsizlik ödeneği alanlar da katılımcı olabilmektedir.

Soru – 2= İşçi talep eden kuruluşlara hangi ölçülere göre elaman veriyorsunuz?

Cevap – 2= İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan tüm işyerlerinde uygulanabilir. İşverenler sigortalı hizmet listelerini (5510 sayılı Kanuna tabi işçi çalıştıranlar) ertesi ay alabildikleri için programa başvuru yapılırken çalışan sayısına ilişkin taahhütname vermektedir. Bu taahhütnamede yer alan çalışan sayısına göre kontenjan hesaplanmakta, ertesi ay programın başlangıç tarihine ilişkin çalışan sayısı kontrolünde fazla kontenjan kullanıldığı tespit edilirse fazla kontenjana karşılık gelen sayıda katılımcı programdan çıkarılarak ödenen tutarlar tahsil edilmekte, ancak program diğer katılımcılarla devam ettirilmektedir. İstihdamın korunması amacıyla program kapsamında işverenlerin çalışan sayısını muhafaza etmeleri esas olup programın bittiği tarihteki çalışan sayısının programın başladığı tarihteki çalışan sayısından düşük olmaması istenmektedir. Eksiklik tespit edildiğinde işverenin 1 ay içerisinde başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki çalışan sayısı farkına karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam etmesi istenir. İşveren bu yükümlülüğü yerine yönetmelikte belirtilen yaptırım uygulanmaktadır.

Soru – 3= İşçi verdiğiniz işletmenin kaç işçiye ihtiyacı olduğunu neye göre belirliyorsunuz?

Cevap – 3= En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler SGK dan alınan hizmet listesinde belirtilen çalışan sayısının % 10’undan % 30’una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Kontenjanın tamamı tek seferde kullanılabileceği gibi, bölünerek farklı tarihlerde de kullanılabilecektir.

Soru – 4= İşçi verdiğiniz kuruluşları içeride çalışan insanlardan mı alıyorsunuz, yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?

Cevap – 4= Kurumumuza kayıtlı olan işsizler ve işverenler talepleri doğrultusunda bahsettiğimiz şartları sağladıkları doğrultuda faydalanabilirler.

Soru – 5= İşçi verdiğiniz kuruluşları nasıl denetliyorsunuz?

Cevap – 5 = Denetlemeler her ay 1 İŞKUR Personeli ve 1 Valilik Personeli olmak üzere 2 kişi tarafından, denetleme formları doldurulmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Her ay denetlenecek yerlerin planlaması tarihleri ve kimler tarafından denetleneceği Valilik olurunu sunuluyor. Sayın Valimizin oluru ile plan kesinleşmiş oluyor. Denetleme tarihleri ve saatleri gizli tutulmaktadır.

Soru – 6= İşçi verdiğiniz kuruluşlar sizin sözleşme süreniz bittiğinde kaçını çalıştırmak için sürekli alıyor?

Cevap – 6= Program talepleri kullanılan kontenjan oranlarından bağımsız olarak en az %50 istihdam taahhüdü verilmesi ve program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar istihdam verilmesi durumunda değerlendirilebilir. İşverenler programa almak istedikleri katılımcıyı İŞKUR’dan talep edebilmekte veya kendileri de belirleyebilmektedir. Aynı durum katılımcılar için de geçerlidir. Bir programdan yararlandıktan sonra tekrar başvuru yapan işverenler söz konusu istihdamı yerine getireceklerine ilişkin taahhütname vererek istihdam edilmesi gereken sürenin tamamlanmasını beklemeden de yeni programa başlayabilmektedir. Belirtilen taahhüt yerine getirilmezse işverene 12 ay süreyle kurs ve programlardan yararlanamama yönünde yaptırım ve devam eden programı varsa maddi yaptırım uygulanmaktadır.