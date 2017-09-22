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Dün 17:05 TSİ- Osmaniye

Telefon dolandırıcılarına 4 bin lirasını kaptırdı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde 47 yaşındaki Y.C., 'kredi masraflarını iade edeceğiz' bahanesiyle kredi kartı bilgilerine ulaşan dolandırıcılara 4 bin lirasını kaptırdı.

İlçeye bağlı Ellek Beldesinde ikamet eden Y.C., evinde olduğu sırada cep telefonu çaldı. Ziraat Bankasında görevli olduğunu söyleyen bayan kişinin, kendisine "Çekmiş olduğunuz kredi masrafını iade edeceğiz, kullanmakta olduğu bankamatik kartının şifresini ve telefonunuza gelen şifreyi bize bildiriniz." dedi. Bunun üzerine Y.C. kredi kartı bilgilerini ve gelen şifreyi telefondaki kişiye söyledi. Daha sonrada olaydan şüphelenen Y.C., internet hesabını kontrol ettiğinde 4 bin liranın S.M.D. isimli şahsa havale edildiğini fark etti. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme ve araştırma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Dün 17:05 TSİ - Osmaniye 39 Okunma

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