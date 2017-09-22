Telefon dolandırıcılarına 4 bin lirasını kaptırdı

İlçeye bağlı Ellek Beldesinde ikamet eden Y.C., evinde olduğu sırada cep telefonu çaldı. Ziraat Bankasında görevli olduğunu söyleyen bayan kişinin, kendisine "Çekmiş olduğunuz kredi masrafını iade edeceğiz, kullanmakta olduğu bankamatik kartının şifresini ve telefonunuza gelen şifreyi bize bildiriniz." dedi. Bunun üzerine Y.C. kredi kartı bilgilerini ve gelen şifreyi telefondaki kişiye söyledi. Daha sonrada olaydan şüphelenen Y.C., internet hesabını kontrol ettiğinde 4 bin liranın S.M.D. isimli şahsa havale edildiğini fark etti. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı vatandaşın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme ve araştırma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)