Başak Gazetesi
16° OSMANİYE
Dün 17:07 TSİ- Osmaniye

Yolda bekleyen şüphelinin çuvaldan kaçak sigara çıktı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde, yol kenarında bekleyen 38 yaşındaki şüpheli A.Z.'nin yanındaki çuvaldan 1000 paket kaçak sigara çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ekiplerin ile birlikte Sayhüyük Köyü E-90 otoyolu üzerinde kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada yol kenarında beklemekte olan ve yanında çuval bulunan şahıs alınarak sorgulandı. Şüpheli A.Z.'nin yanında bulunan çuval içerisinde 1000 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili olarak Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, şüpheli A.Z.'ye 4733 Sayılı KanunaMuhalefetEtmek suçundan 14 Bin lira İdari Para cezası uygulandı.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Dün 17:07 TSİ - Osmaniye 123 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Tebrikler İş Adamı Erhan Ektiren'e mask

Tebrikler İş Adamı Erhan Ektiren'e

İşkur Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan Bu Sorulara Cevap Bekliyoruz mask

İşkur Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan Bu Sorulara Cevap Bekliyo...

İşkur'dan 262 Kişilik İstihdam Müjdesi mask

İşkur'dan 262 Kişilik İstihdam Müjdesi

OTSO'nun Düzenlediği “Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar"ın Ödüllerini Bakan Özlü Verdi mask

OTSO'nun Düzenlediği “Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar"ın...

İşkur"dan Sorularımıza Cevap Geldi mask

İşkur"dan Sorularımıza Cevap Geldi

Yolda bekleyen şüphelinin çuvaldan kaçak sigara çıktı mask

Yolda bekleyen şüphelinin çuvaldan kaçak sigara çıktı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 601

YÜKLENİYOR