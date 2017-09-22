Yolda bekleyen şüphelinin çuvaldan kaçak sigara çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ekiplerin ile birlikte Sayhüyük Köyü E-90 otoyolu üzerinde kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Bu sırada yol kenarında beklemekte olan ve yanında çuval bulunan şahıs alınarak sorgulandı. Şüpheli A.Z.'nin yanında bulunan çuval içerisinde 1000 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili olarak Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, şüpheli A.Z.'ye 4733 Sayılı KanunaMuhalefetEtmek suçundan 14 Bin lira İdari Para cezası uygulandı.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)