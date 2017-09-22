ASKF’den OKÜ Rektörüne Plaket

Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun ve ASKF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Rektör Türk ile bir araya gelen Öztürk, Osmaniye’de sporun gelişmesine yaptığı katkılar ve verdiği desteklerden dolayı Türk’e teşekkür ederek plaket takdim etti. ASKF’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Levent Öztürk, OKÜ bünyesinde kurulan ve gelecek yıldan itibaren öğrenci almaya başlayacak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) Osmaniye’de sporun gelişmesine çok büyük katkıları olacağını söyledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, ASKF yönetimine teşekkür ederek, 2017-2018 futbol sezonunun hayırlı olmasını diledi.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirten Türk, OKÜ’nün kapılarının tüm sporculara ve Osmaniye halkına açık olduğunu söyledi.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 2016 – 2017 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yapmıştı.