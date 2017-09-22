Vali Coşkun, Gazileri Ziyaret Etti

Gazi Polis Memuru Keramettin Sayıl, Gazi Piyade Uzman Çavuş Kadir Teğek, Kıbrıs Gazisi Süleyman Doğan, Kore Gazisi Halil Kın’ı ziyaret eden Vali Coşkun’un ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hamit Coşkun da bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretleri sırasında, gazilerimiz ve aileleri ile bir süre sohbet etti. Gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, onların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, “Şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerimizi her zaman hatırlamak, onların sorunları ile yakından ilgilenmek bizlerin en büyük sorumluluğu ve görevidir.Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimizeAllah’tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Gazilerimiz ve aileleri, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.