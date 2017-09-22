Toprakkale'ye Türk Bayrağı Dikildi

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde kentimizin en önemli tarihi yapılarından biri olan Toprakkale kalesine Türk bayrağı törenle dikildi.

Güzel bir görsellik kazandırmak için ışıklandırılan ancak yetersiz ışıklandırıldığı için çok güzel bir görünüme kavuşamayan Toprakkale kalesi, bugün Türk bayrağıda dikilerek güzel bir görsellik oluşturuldu.