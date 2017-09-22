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Dün 17:19 TSİ- Osmaniye

Toprakkale'ye Türk Bayrağı Dikildi

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nin en önemli tarihi yerlerinden Toprakkale'ye törenle Türk bayrağı dikildi.

BÜYÜT

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde kentimizin en önemli tarihi yapılarından biri olan Toprakkale kalesine Türk bayrağı törenle dikildi.

Güzel bir görsellik kazandırmak için ışıklandırılan ancak yetersiz ışıklandırıldığı için çok güzel bir görünüme kavuşamayan Toprakkale kalesi, bugün Türk bayrağıda dikilerek güzel bir görsellik oluşturuldu.

Dün 17:19 TSİ - Osmaniye 85 Okunma

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