Başak Gazetesi
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Dün 14:37 TSİ- Osmaniye

Osmaniye 253 şehidini de Şemdinli'de verdi

Osmaniye'den Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne çalışmak için giden Osman Soylu, PKK'nin saldırısı sonucu şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri üs inşaatında çalışan ve Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nden olan Osman Soylu, PKK'nın düzenlediği saldırı sonucunda Osmaniye'nin terör lanetine verdiği 253 şehit olarak kayıtlara geçti.

Şehitler diyarı Osmaniyeliler olarak çok üzgünüz çok. Hemşehrimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Dün 14:37 TSİ - Osmaniye 922 Okunma

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