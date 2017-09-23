KYK'da İstişare Toplantısı

Toplantıda, bakanlıklar arası yapılan protokol maddeleri incelenerek ilde sporu yaygınlaştırmak, öğrencileri spora yönlendirmek, sporun alt yapısını geliştirmek ve ortaklaşa yapılması planlanan sportif ve kültürel faaliyetler görüşüldü. KYK'da barınan öğrencilerin ve okullarda öğrenim gören her öğrencinin en az bir lisans sahibi olması ve Milli Eğitim Bakanlığına ait tesislerin okul dışı zamanlarda gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılmasına ait görüş ve öneriler belirtildi. Okullarda okul sporları faaliyetleri ve Sporcu taramalarında uygulanacak çalışmalar planlandı.Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, kapılarının KYK ve Milli Eğitim Müdürlüğüne tamamen açık olduğunu, il müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinden ve tesislerden faydalanabileceklerini, gençlik merkezleri tarafından gençlerin de yer alacağı projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve sportif anlamda ise yurtlar arası müsabakalar, yarışmalar, birçok faaliyet ve projelerin hayata geçirileceğini belirterek buradaki asıl amacın gençliğe hizmet etmek olduğunu belirtti.