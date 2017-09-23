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Dün 14:50 TSİ- Osmaniye

KYK'da İstişare Toplantısı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Millî Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye (KYK) İl Müdürü Oğuzhan Çetin'i ziyaret ederek İstişare toplantısı yaptı

Toplantıda, bakanlıklar arası yapılan protokol maddeleri incelenerek ilde sporu yaygınlaştırmak, öğrencileri spora yönlendirmek, sporun alt yapısını geliştirmek ve ortaklaşa yapılması planlanan sportif ve kültürel faaliyetler görüşüldü. KYK'da barınan öğrencilerin ve okullarda öğrenim gören her öğrencinin en az bir lisans sahibi olması ve Milli Eğitim Bakanlığına ait tesislerin okul dışı zamanlarda gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılmasına ait görüş ve öneriler belirtildi. Okullarda okul sporları faaliyetleri ve Sporcu taramalarında uygulanacak çalışmalar planlandı.Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, kapılarının KYK ve Milli Eğitim Müdürlüğüne tamamen açık olduğunu, il müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinden ve tesislerden faydalanabileceklerini, gençlik merkezleri tarafından gençlerin de yer alacağı projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler ve sportif anlamda ise yurtlar arası müsabakalar, yarışmalar, birçok faaliyet ve projelerin hayata geçirileceğini belirterek buradaki asıl amacın gençliğe hizmet etmek olduğunu belirtti.

Dün 14:50 TSİ - Osmaniye 89 Okunma

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