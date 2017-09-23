Başak Gazetesi
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Dün 14:52 TSİ- Osmaniye

Balkonunda düşen çocuk öldü

Osmaniye'de, oyun oynarken dengesini kaybedip 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki B.Ç. hayatını kaybetti.

Olay Alibekirli Mahallesi 12. sokakta meydana geldi. Evlerinin balkonundan aşağıda oynayan çocukları izleyen 3 yaşındaki Berat Çakıcıoğlu, biranda dengesini kaybederek beton zemine düştü.Anne Esra Çakıcıoğlu'nun lavaboda olduğu sırada balkondan düşerek ağır yaralanan küçük çocuk, komşuları tarafından fark edildi.Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastane kaldırılan minik Berat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haber üzerine çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim Emül - OSMANİYE

Dün 14:52 TSİ - Osmaniye 773 Okunma

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