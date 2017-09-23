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Dün 17:57 TSİ- Osmaniye

Şehit işçi Soylu'un acı haberi Bahçe'deki ailesine ulaştı

Hakkari Şemdinli'de şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu'nun acı haberi Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Tekeli Taburu'na bağlı 2867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu'nun acı haberi Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine ulaştı.Yetkililer, Yeşilyurt Mahallesi'nde ki şehidin baba evine gelerek sağlık görevlileri eşliğinde şahadet haberini verdi. Oğlu Osman Soylu'nun acı haberini alan Belediyeden emekli baba Salih, anne Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında ise ailesi taziyeleri kabul etti.Osman Soylu'nun 2 yıldır üs inşaatında işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bölge emniyetinden sorumlu bir askeri personelin şehit olduğu ve iki askeri personelinde yaralandığı olayda şehit düşen Soylu'nun cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)

Dün 17:57 TSİ - Osmaniye 155 Okunma

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