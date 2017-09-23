Osmaniye'de 'Sodesli Budamacılar İş Başına' projesi

Osmaniye Gıda Tarım ve Havvacılık İl Müdürlüğü'ne ait "Sodesli Budamacılar İş Başına" isimli proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sosyal Destek Programı (SODET) kapsamında kabul edildi. Ekim ayı içerisinde başlanacak olan projenin 12 ay süreceğini belirten İl Müdürü İbrahim Sağlam, toplam bütçesinin ise 105 bin 299 lira olduğunu söyledi. Bu kapsamında 3 adet 88 saat süreli "Meyve Ağaçlarında Budama" Kursu açılacağını ve her bir kursa 20 kişinin katılmasının planlanmakta olduğunu kaydeden Sağlam, "Toplamda 60 kursiyer eğitime katılarak sertifika alacaktır. Sertifika alan kursiyerler, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, meyvecilik işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında veya serbest olarak çalışabilecektir. Proje kurs faaliyetleri İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecektir. Kurslarda eğitmen olarak İl Müdürlüğümüzde görevli ve budama konusunda tecrübeli olan teknik elemanlar görev alacaktır." dedi. Proje kapsamında "Meyve Ağaçlarında Budama" konulu bir konferans düzenleneceğini ve konferansa üniversite veya araştırma enstitülerinde çalışan bir uzman getirtileceğinin altını çizen Müdür Sağlam şöyle dedi: "Konferansa meyve üreticisi çiftçiler ve kursiyerlerden oluşan toplam 100 kişinin katılması sağlanacaktır. Proje ile 30 kursiyerimiz 1 günlük "Karatepe Aslantaş"a pikniğe götürülecektir. Yine proje kapsamında 30 kursiyerimiz Sinemaya götürülecektir. İlimizde ortaya çıkan sertifikalı budamacı açığı projemiz ile ortadan kaldırılacak ve istihdama katkı sağlanacaktır. Projede amacımız öncelikli olarak yoksul, dezavantajlı, işsiz 40 genç ve 20 yetişkin bireyin "Budama Kursu" yoluyla bir meslek edinmesinin sağlanmasıdır. Projemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliğine" destek olması bakımından büyük önem arz etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE