Başak Gazetesi
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Dün 22:20 TSİ- Osmaniye

Şehit İşçiyi binlerce kişi uğurladı

Hakari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Tekeli Üs Bölgesi'ne yönelik, Irak tarafından PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan işçi 26 yaşındaki Osman Soylu'yu, memleketi Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde son yolculuğuna 3 bin kişi uğurladı.

Şehit Osman Soylu'nun cenazesi ilk olarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babasının evine getirildi. Burada cenazeyi babası Salih, annesi Şükran ve eşi Serap Soylu ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınması ardından şehit işçinin cenazesi ilçe merkezindeki Ağacabey Cami önüne götürüldü. Burada düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Ahmet Serdar Gül, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Annesi Şükran ve eşi Serap Soylu şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, Annesi tabutu öperek, "Kaldırmayın oğlumu. Onun Allah'ına kurban olurum. Benim oğlumu ellemeyin, her yerini kapatmışsınız. Osman'ım beni duyuyor musun yavrum? Sen bensiz duramazdın. Sen beni çok seviyordun kuzum" diye ağıt yaktı. Babası Salih Soylu ise metanetli şekilde taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından 2 çocuk babası şehit Osman Soylu'nun cenazesi, götürüldüğü Yeşilyurt Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dün 22:20 TSİ - Osmaniye 174 Okunma

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