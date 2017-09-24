Erzin'de turuçgiller festivali yapıldı

Girit’ten baskılar sonucu Türkiye’ye göç eden “Girit Türkmenleri” olarak bilinen Türkmenler Türkiye genelinde örgütlenmeye ve kültürlerini, geleneklerini ve geçmişini öğrenmeye, yaşatmaya çalışıyorlar. Girit’ten göç eden Türkmenlerin bir kısmı Hatay ilinin Erzin ilçesi Turunçlu köyüne yüzyıl önce göç etmişler ve yerleşmişlerdir. Köy Alevi ve Sünni Türkmenler ortak yaşam olarak Türklüğü seçtiklerini ve Türk kültürlerini yaşatmak için Türkiye genelinde dermekler kurup, federasyon haline geldiklerini belirtiyorlar.

Festivale Hatay, Adana, Mersin ve İzmir illerinden Giritli Türkmenler ve Giritlilerin dernekleri katıldılar. Binlerce insanın katıldığı festival coşkulu geçti. Giritli Türkmenler, geleneksel türkülerini, el emeği , göz nuru ürettikleri, kilim, halı ve diğer köylü kadınların ürettiklerini sergilediler. Festival boyunca bölgesel sanatçılar türkülerini, katılan insanlar ise halaylar çektiler.

Festivalde en çok çocuklar eğlendiler. Çocukları için oyun tezgahları ve Tiyatro gösterimleri yapıldı. Çocuklar tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarına katıldılar.

Hatay Büyükşehir belediyesinin sponsorluğu ile yapılan festivalde katılanlara yemekler verildi. Ayrıca Girit yemekleri gelenlere tanıtıldı.

Festival Saygı duruşu ve istiklal marşından sonra türkülerle başladı. Daha sonra el emeği göz nuru sergisi ise Erzin belediye başkanı Kasım Şimşek, Giritli Türkmenler Derneği federasyon başkanı , Yunus Çengel, Giritli Türkmenler Turunçlu Dernek başkanı Yılmaz çetin ile birlikte köyün kadınları tarafından sergi açıldı. Sergi büyük ilgi gördü. Sergide ayrıca geçmişte yaşamlarını yitirenler ve yaşayan büyüklerin resimleri sergilendi. Festivale Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci’de katıldı.

Festival alanına büyük Türk bayrağı ve Atatürk resimleri asıldı. Gençler ve çocuklar Atatürk resimli tişörtler giydiler.

Açılışta Giritli Türkmenler Dernekleri Federasyonu genel başkanı Yunus Çengel bir konuşma yaptı. Çengel Konuşmasında, kayıp olmakta olan bir kültürü yaşatmak için mücadele verdiklerini ifade ederek şunları söyledi “Türkiye çok zengin bir ülke, ekonomik yanları bizi ilgilendirmiyor ama kültürel anlamda çok zengin bir ülkedir. Zenginliklerden birisi ile Girit kültürüdür. Bu kültürlerden birini kayıp edersek, Türkiye zenginliklerinden birisini kayıp edecektir. Bu mücadeleyi veriyoruz ve daha güçlü vermek için Giritli dernekleri ve Giritli dernekleri federasyonunu kurduk. Bu kültürü yaşatmak için yavaş, yavaş neler yapılması gerektiğini planlıyor ve düşünüyoruz.” Dedi.

Giritli Türkmenler derneği Başkanı Yılmaz Çetin, amaçlarının bölgedeki Giritli topluluğu bir araya getirmek olduğunu belirttiği konuşmasında “Bu festivalimize Adana, Mersin, Hatay ve İzmir’den Giritliler geldi. Amacımız çok açık; Giritlileri bir araya getirmektir. Çünkü, Giritliler Türklerin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Devrimlerinin, inanılmaz bir savunucusu bir

topluluktur. Dolaysıyla Giritlilerin bir araya gelmesinden Türk Milleti kazanır. Çünkü Giritliler Türk Milletinin yapı taşıdır. Ana koludur.

Festivalde Giritlilerin ürettikleri ürünler vardır. Standlarımız var burada yöresel yemeklerimiz sergilenmektedir. Sahnede Girit müzikleri çalındı. Girit’çe şarkılar söylendi ve bölge kültürü ile bütünleştirildi. Bölgemizdeki Adana, Hatay, Mersin gibi illerimizden Türkmen toplulukları ile bir araya geldik. Bu etkinlikler Türkiye Cumhuriyetinin Bekası için sürdüreceğiz.” Diyerek gelecek yıl buluşmayı söyledi.

Federasyon Genel Başkanı Yunus Çengel ile görüştük ve Turunçlu Köyünde olmaktan mutlu olduklarını ve giden senede katıldıklarını belirtti. “ Bu festivalin Girit kültürünün yaşaması için önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Akdeniz’de Hatay, Adana ve Mersin’de Giritliler yaşamaktadır. En azından yılın bir günü bile olsa bir yerde toplanması, akrabaların tanışması, dilin tekrar konuşulması, kültürün değişik öğelerin insanlara sunulması ve unutulmaması için çok önemlidir. Biz bütün Giritli derneklerin yaptıklarına ortak destek veriyoruz. Bu nedenle bir çatı altında toplandık ve Giritliler Federasyonunu kurduk. Federasyon Girit kültürünü ortaya çıkarmak için çalışmalarına başladı, önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz, üçüncü festivalde, Girit dansları Girit’ten değil, Türkiye’den gelmiş olacaktır. Ben genel başkan olarak Girit Turunçlu Türkmen dernek başkanına teşekkür ediyorum ve çok güzel yaşattılar” dedi.

Haber:Adil COŞKUNER -Erzin