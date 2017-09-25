Başak Gazetesi
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Dün 21:22 TSİ- Osmaniye

Ortakların anlaşmazlığı kanlı bitti:1 ölü

Daha önce iş ortaklığı yapan ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Serhan Öztürk, ortağı Şahin Yeşiller'i pompalı tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde 80 HB 782 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Şahin Yeşiller'e (51) arkadan başka bir araç çarptı.

Adnan Menderes Mahallesi 19513 Sokak'a dönen Şahin Yeşiller'e çarpan araç da aynı sokağa girerek park etti. Yeşiller, aracından indiği sırada, kendisine çarpan araçtan inen eski işoratağı Serhan Öztürk tüfeğiyle şahsa ateş etti.

Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yeşiller, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün 21:22 TSİ - Osmaniye 1676 Okunma

Yorumlar

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Nıri - Allah rahmet eylesin; Şahin iyi bir arkadaştı. Akraba olduklarını da biliyorum ama, Serhan'ın dükkândaki tartışmadan sonra Şahin'i takip etmesi, Çevreyolu Ünivetsite Kavşağında kırmızı ışıkta duran aracına kasten arkadan çarpıp taciz etmesi, yeşil ışıkta karşıya geçen ve trafiği tıkamamak adına Atatürk Caddesi üzerinde durmayıp 19513 nolu sokağa girerek aracından inip kontrol etmekte olan Şahin'e arkadan pompalı tüfekle ateş ederek böbreklerini ve ana atardamarını parçalayıp ölümüne neden olması için ne kadar öneöli bir sebebi olabilir ki! Nence bir insan hayatının karşısına tüm dünyayı koysanız bir anlam ifade etmez! Hayat ancak, hayattan daha değerli addedilen; din, mukaddesat, vatan, namus, bayrak v.b. değerlwr için ve cam sahibinin rızası ile fedâ edilebilir! Katil ne kazandı şimdi? Öncelikle Vehennemi... Gerisi boş zaten!

Yanıtla . 0Begen 26 Eylül 00:13

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