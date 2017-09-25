Ortakların anlaşmazlığı kanlı bitti:1 ölü

Nıri - Allah rahmet eylesin; Şahin iyi bir arkadaştı. Akraba olduklarını da biliyorum ama, Serhan'ın dükkândaki tartışmadan sonra Şahin'i takip etmesi, Çevreyolu Ünivetsite Kavşağında kırmızı ışıkta duran aracına kasten arkadan çarpıp taciz etmesi, yeşil ışıkta karşıya geçen ve trafiği tıkamamak adına Atatürk Caddesi üzerinde durmayıp 19513 nolu sokağa girerek aracından inip kontrol etmekte olan Şahin'e arkadan pompalı tüfekle ateş ederek böbreklerini ve ana atardamarını parçalayıp ölümüne neden olması için ne kadar öneöli bir sebebi olabilir ki! Nence bir insan hayatının karşısına tüm dünyayı koysanız bir anlam ifade etmez! Hayat ancak, hayattan daha değerli addedilen; din, mukaddesat, vatan, namus, bayrak v.b. değerlwr için ve cam sahibinin rızası ile fedâ edilebilir! Katil ne kazandı şimdi? Öncelikle Vehennemi... Gerisi boş zaten!