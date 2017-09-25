Vali Coşkun’dan Ziraat Odası ve Ticaret Borsası’na ziyaret

İlk ziyaretini Osmaniye Ziraat Odası’na gerçekleştiren Vali Coşkun, Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Bugün iade-i ziyarette bulunmak ve sizlerle hasbıhal etmek istedik. Çiftçilerimizin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik ne tür çalışmalar yapılabilir, bunları konuşalım ve istişarede bulunalım istiyoruz.” diye konuştu. Daha sonra Osmaniye Ziraat Odası Başkan ve üyeleri Vali Coşkun’a görüş ve önerilerini ilettiler. Ziyaret sonunda, Ziraat Odası Başkanı Sezgin, Vali Coşkun’a ziyareti nedeniyle, tüm üyeleri adına, teşekkür etti.Vali Ömer Faruk Coşkun, daha sonra Osmaniye Ticaret Borsa’sını ziyaret ederek, Osmaniye Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Vali Coşkun’a Başkan Sait Çenet tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Coşkun, aldığı bilgilerin ardından yaptığı konuşmada, “Katma değeri yüksek ürünler ulusal piyasada nasıl daha iyi pazarlanabilir, bunun uğraşı içinde olmak gerekiyor. Osmaniye’nin ulusal çapta bir markasının olmasında da fayda var” diye konuştu. Osmaniye’de yer fıstığı, zeytin ve zeytinyağı üreten tesislerin modernleşmeleri ve piyasaya hitap edecek şekilde tesisleşmesinin önemli olduğunu da vurgulayan Vali Coşkun, “Bir ürün işlendikten sonra katma değeri artıyor. Bu nedenle ilimizde üretimden, ürünün katma değerini yükseltecek tesislerinin yapılmasına kadar bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu noktada hepimize önemli görevler düşüyor.” dedi. Vali Coşkun, Osmaniye Ticaret Borsası Başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini son verdi.