Başak Gazetesi
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Dün 21:39 TSİ- Osmaniye

Yolda bekleyen şüphelilerin poşet ve çuvalından kaçak sigara çıktı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde, yol kenarında bekleyen altı ayrı şüphelinin yanındaki poşet ve çuvaldan toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri istihbarat ekipleri ile birlikte Sayhüyük Köyü E-90 Otoyolu üzerinde farklı saatlerde yaptığı uygulamalarda, şüphe üzerine yol üzerinde bekleyen 50 yaşındaki A.D., 33 yaşındaki S.Ü, 29 yaşındaki A.E., 27 yaşındaki H.C. ve aynı yaştaki İ.M. ile 34 yaşındaki Y.S.’nin yanında bulunan poşet ve çuvalları kontrol etti.

Yapılan aramada toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren jandarma görevlileri, A.D., S.Ü., A.E., H.C., İ.M. ve Y.S’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilere toplam 53 bin 520 lira para cezası kesildi. Şüpheliler, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Dün 21:39 TSİ - Osmaniye 57 Okunma

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