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12 Aralık 2016- Osmaniye

'Eğitimde İyi Örnekler Osmaniye 2017' projesi tanıtıldı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi tarafından, Eğitimde İyi Örnekler Osmaniye 2017 Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Strateji Geliştirme Birimi'nden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, "Osmaniye'mizin eğitim kalitesini yükseltmek ve daha nitelikli hale getirebilmek için proje temelli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bizler de, zaten okullarımızda yapılan, iyi örnek teşkil eden çalışmaları; hem tanıtmak hem de sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası projeleri eğitim personelimize tanıtıyoruz. İnanıyorum ki; öğrencilerimizin yüreğine küçük dokunuşlar, büyük değişimlere sebep olacaktır." dedi.

Toplantılara merkez ve diğer ilçelerden çok sayıda idareci ve öğretmen katıldı. Yapılan tanıtım toplantılarında, İl Milli Eğitim ARGE Birimi Proje Ekibi Sorumlusu Medine Güney, 'Eğitimde İyi Örnekler osmaniye2017' ve etwinning projeleri, ARGE Birimi Araştırma Strateji Kalite Ekibi Üyesi Yunus Eren, 'Eğitim-Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri', Valilik Projeler Koordinasyon Merkezi Uzmanı Mustafa Efe, AB Projeleri ile Erasmus+ Projelerini tanıttılar.

12 Aralık 2016 - Osmaniye 104 Okunma

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