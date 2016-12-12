Sumbas'ta içme kullanma suyu toplantısı

Kadirli Karatepe Park Otelinde ki toplantıya Sumbas Kaymakamı Bekir Deveci, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu, Halk sağlığı İl Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Süleyman Doğan, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Yasemin Avcı, Sumbas Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kaan Gökçeli, Çevre Sağlığı Teknisyenleri ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, suyun hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynak olduğu belirtilerek, "İnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elverişli suya sahip olmalarıdır. Yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısı su yolu ile bulaşmaktadır. Sağlıklı su, kullanıcıya ulaşmadan önce zararlı olabilecek her türlü etkenden arındırılmış sudur. İçme-kullanma sularının takibi, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının genelgeleri ve yazıları doğrultusunda Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlıklarımız tarafından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir." denildi. Toplantı sonunda İçme-kullanma sularında meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için alınan kararlar ise şöyle: "Su kaynakların tel örgü içine alınarak koruma alanı oluşturulması, kaptajların uygun hale getirilmesi ve genel bakım onarımlarının yapılması. Su depolarının genel boya, badanasının yapılması, açık pencere ve kapı aralıklarına sineklik tel takılması, etrafına koruma alanı oluşturulması ve belli dönemlerde depo iç temizliğinin yapılması. Klorlama cihazlarının sürekli takip edilerek çalışır durumda olmalarının sağlanması, en uç noktada 0,2-0,5 ppm olacak şekilde klorlandıktan sonra halkın tüketimine sunulması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi. Olabilecek kirlenmelere karşı içme-kullanma suyu, kaynak, depo, isale hattı ve şebekelerinde meydana gelecek arızalara anında müdahale edilerek çözümünün sağlanması."