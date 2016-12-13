Kadirli Belediyesi tarafından Necmi Yapıcı'nın yazıp yönettiği ve Türkiye'yi gülderen adamlar olarak bilinen 80'ler dizisi oyuncularının sahne aldığı "PİJAMALI ADAMLAR" adlı 2 perdelik Komedi oyunu 18 Aralık Pazar günü Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde Kadirlilerle buluşacağı bildirildi.
13 Aralık 2016- Osmaniye
Ünlü tiyatro ekibi Kadirli'ye geliyor
Türkiye'yi Güldüren Adamlar Kadirli'ye Geliyor Başkan Tarhan'dan Ünlü Tiyatro Ekiplerini Kadirli Ye Getiriyor
13 Aralık 2016 - Osmaniye 125 Okunma
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