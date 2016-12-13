Osmaniye Ülkücü İşçiler Derneği ziyaretlerine devam ediyor.

Malum hem ülke hem de Osmaniye gündemi yoğun. Bizler belirli bir siyasi kuruluşun alt kollarıyız. Her şartta birbirimizi kollamak ve birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Dedi.

Kumcu, Dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek her geçen gün güçlenerek büyüyoruz ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık -Sen Osmaniye Şube Başkanı Fatih Üstüner ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Son zamanlarda yapılan çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Dernek çalışmalarında her zaman destekçiniz olacağız. Üzerimize düşen bir şey varsa her zaman yapmaya hazırız. Şeklinde konuştu.