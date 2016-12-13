Erzin Kaymakamı Yaman'a veda yemeği

Erzin Artemiz otel ve resturant salonunda verilen veda yemeğine kaymakam Hasan Yaman Erzin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akkaş, İlçe Jandarma Komutanı. Kdm.üstg. Mehmet Birol, ilçe Emniyet Müdürü Ali Çolak Cumhuriyet savcısı,sulh ceza hakimi ,ETSO Başkanı Bekir Soylu,AKP ilçe Başkanı Mithat Bozdağ,,CHP İlçe Başkan Vekili Osman özdemir,,STÖ başkanları, mahalle muhtarları ve ilçe kaymakamlık çalışanları iştirak ettiler.

Samimi ortamda ve hoş sohbet ile gerçekleşen veda yemeğinin sonunda ,Kaymakam Hasan Yaman ‘a ETSO, başkanı Soylu ilçe hakimi ve Sodes ve kadın girişimcileri başkanı tarafından hediyeler verildi. Kaymakam Yaman duygulu anların yaşandığı gecede kısa konuşama yapan Yaman “2 yıl 3 ay göreve yaptığım şirin ilçe Erzin’den güzel anılarla memurluğun kaderinde olan tayinlerin olduğu ortamda veda etmek zorunda kaldım ,hakkınızı helal edin dedi ve tüm Erzinli hemşerilerimizi Bilecik Bozöyükte agırlamaktan mutluluk duyarım “dedi

Haber: Adil Coşkuner- Erzin