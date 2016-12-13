Jandarma 24 şahıs yakaladı, 3 tutuklandı

Jandarma komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
"Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca; 01 - 30 Kasım 2016 tarihleri arasından icra edilen faaliyetlerde;
Adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam ( 24 ) şahıs yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalanmış, bunlardan ( 3 ) şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
2016 yılı Kasım ayında meydana gelen olaylarda; (4) adet av tüfeği, (16) adet av tüfeği mühimmatı, (2) adet tabanca, (149) adet tabanca mühimmatı, (275) adet boş tüp, (1.950) paket kaçak sigara ve (54) gram eroin ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir."
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