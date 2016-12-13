Ülkü Ocaklarından, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne Taziye Ziyareti

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırıda şehit olan polisler için Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ve yönetimi Osmaniye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Osmaniye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün tüm birimlerini tek tek ziyaret edip baş sağlığı dileyen Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ve yönetimi emniyet görevlilerine tek tek karanfil takdim ettiler. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Recep Korkmaz'a da Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Ziyarette konuşan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, " Hain saldırı sonrasında hepimizin yüreği yandı, sizleri ziyaret edip acılarınıza ortak olduğumuzu bilmenizi istedik. Acımız çok büyük kan emici şerefsizler canımızı yaktılar. Henüz hayatının baharında hayalleri, idealleri, yarım kalan hayatları, arkalarında bıraktıkları evlatlarını, sevdiklerini ve bir milleti gözyaşları içerisinde bırakan şehitlerimiz iki cihanda da şahidimiz olacaktır. Onların bize emaneti olan bu cennet vatanı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz. Tekrar tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum ve Ülkü Ocakları olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Osmaniye Çevik Kuvvet Şube Müdürü Recep korkmaz da, konuşmasında, "Acımız çok büyük gencecik arkadaşlarımızın hayatını kaybetmesi hepimizi üzdü, milletimizin başı sağ olsun. Canımız yandı ancak bu alçakların hepsini bitirinceye kadar hiç yılmadan, moral bozmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle inşallah bu terör belasının yakın zamanda hepsinin sonu gelecektir" dedi.

Göstermiş oldukları duyarlılık ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ve yönetimine teşekkür etti.