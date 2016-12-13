Başkan Tarhan MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Başkan Tarhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Kadirli’de yapılan çalışmalar hakkında Bahçeli’ye bilgi veren Başkan Tarhan, tamamlanan ve yeni yapılacak projelerini anlattı.

İkili bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretinden dolayı Başkanı Tarhan'a teşekkür eden Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kadirli ve Osmaniyeli hemşerilerine selamlarını yollarken, Tarhan'a başarılı çalışmalarının devam etmesi dileklerini iletti.