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13 Aralık 2016- Osmaniye

112 Ekibine yapılan şiddete tepki

112 Ekibine yapılan şiddete Başkan, İlyas Yıldır tepki gösterdi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Osmaniye İl Başkanı İlyas Yıldır, 112 Acil Servis ekiplerinin uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Yıldız, il Merkezi'nde 112 çalışanlarının, özel bir hastaneye hasta bıraktıktan sonra hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, saldırı sonucunda Ambulans sürücüsü İ.S'nin çeşitli yerlerinden yaralanmalar sonucunda darp raporu aldığını söyledi. Olayın ardından Dernek Başkanı İlyas Yıldır, yaptığı açıklamada: "7 gün 24 saat büyük bir özveri ve fedakarlık ile görevini ifa eden 112 çalışanlarımıza yapılan şiddetin hiçbir haklılık payı ve izahı yoktur. Meslektaşlarımızla olayın ardından bağlantı kurduk. Ambulans sürücümüz şu anda darp raporu alıyor, gerekli olan çalışmalar ve yasal takip yapılacaktır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

13 Aralık 2016 - Osmaniye 216 Okunma

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