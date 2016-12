Öğrenci servisi takla attı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesinde, taşımalı eğitim kapsamında ortaöğrenim öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü ile birlikte 4 öğrenci yaralandı. Kaza 12 aralık günü saat 07.40 sıralarında İlçeye bağlı Yaylalık Köyü Kepikdam Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 47 yaşındaki A.S. yönetimindeki 80 BE 337 plakalı öğrenci servisi aracı, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan araziye takla atarak durdu. Kaza sonrası araç sürücüsü A.S. ile birlikte öğrenciler 14 yaşındaki E.K., 12 yaşındaki Ö.A., 11 yaşındaki Y.A. ve 10 yaşındaki S.K. yaralandı. Çağrılan ambulanslar ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumları iyi olan kazazedelerin, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.