Ünlü Yazarlar kitaplarını imzaladı

Osmaniye'de düzenlenen 1. Kitap Fuarı'na katılan Ahmet Şafak, Sinan Yağmur ve Tayfun Talipoğlu okurları ile bir araya geldi. Şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla ulusal boyutta ilk olma özelliği taşıyan kitap fuarı ünlü yazarları sevenleriyle buluşturuyor. Yayınevleri stantlarında Ahmet Şafak, Sinan Yağmur, Tayfun Talipoğlu ve bir çok yazar kitaplarını okurları için imzaladı. Çok sayıda yazarın imza ve söyleşi etkinliklerinde yer aldığı fuarda imza etkinliklerine okuyucuların ilgisi oldukça yoğundu. Osmaniye'de düzenlenen fuara ve imza etkinliklerine olan ilgiden çok memnun olduklarını dile getiren yazarlar, böyle kapsamlı bir etkinlik yapıp kendilerini sevenleri ile bir araya getirdikleri için Osmaniye Belediyesine teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE