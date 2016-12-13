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13 Aralık 2016- Osmaniye

Durmuşoğlu: "Türk Milletine Kimse Diz Çöktüremez"

Durmuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2017 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Devlet Personel Başkanlığı bütçesi hakkındaki değerlendirmelerine geçmeden önce, İstanbul’da çevik kuvvet polislerine yönelik saldırıya ve Halep’te yaşanan insanlık dramına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir.” sözlerine dikkat çeken Durmuşoğlu, “PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle, DHKPC’siyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır. Devlet ve millet olarak gereken cevabı vereceğimizden hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Bu millet asla diz çökmeyecektir.” dedi.

15 Temmuz gecesi, devleti parçalamak, milli hakimiyeti ve demokrasiyi yok etme gayesiyle girişilen bir isyan hareketi başlatıldığını ve çok kısa bir zamanda bertaraf edildiğini de belirten Durmuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara çıkarak tanklara ve asker elbisesi giymiş silahlı teröristlere karşı duran; bir ay boyunca bütün illerde meydanları doldurarak tuttuğu demokrasi nöbetiyle darbeye karşı demokrasiyi galip kılan milletimize şükranlarımı arz ediyorum.” diyerek milli birlik ve bütünlüğün sergilenmesinde büyük hassasiyet gösteren siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine de teşekkür etti.

Devlet Personel Başkanlığının, hükümetleri dönemindeki performansının başarılı bir şekilde arttığını vurgulayan, merkezi sınav, merkezi yerleştirme ve sınav sonucuna dayalı atama sisteminin öneminden bahseden Durmuşoğlu, şehit yakınları, gaziler ve kimsesiz çocukların atanması, engelli memurların alımı ve kamu görevlilerinin sendikal haklarının düzenlenmesiyle ilgili verileri de paylaşarak, AK Parti hükümetleri döneminde kamu personel yönetimi alanında çözülen problemleri anlattı.

13 Aralık 2016 - Osmaniye 47 Okunma

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