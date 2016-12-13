ATTDER Osmaniye'deki özel hastaneleri ziyaret etti

Özel Yeni Hayat Hastanesi Ali TAŞÇI ,Özel Sevgi Hastanesi Başhekimi Şükrü KARAGÖL ,Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atılgan Başhemşire Hatice ÖZER , Özel Park Hastanesi Başhekimi Muammer BAYINDIR ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler'de Derneğimiz hakkında bilgi verilldi.Osmaniye genelinde yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişleri yapıldı.

Hastanelere Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik alımlarının arttırılması ve uygun yerlerde çalıştırılmaları ile ilgili görüşmeler sağlandı