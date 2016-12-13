Başak Gazetesi | Osmaniye
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13 Aralık 2016- Osmaniye

ATTDER Osmaniye'deki özel hastaneleri ziyaret etti

Osmaniye ATTDER'in gezileri sürüyor. ATTDER yönetiminin bu haftaki ziyaretleri özel hastaneler oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Özel Yeni Hayat Hastanesi Ali TAŞÇI ,Özel Sevgi Hastanesi Başhekimi Şükrü KARAGÖL ,Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atılgan Başhemşire Hatice ÖZER , Özel Park Hastanesi Başhekimi Muammer BAYINDIR ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmeler'de Derneğimiz hakkında bilgi verilldi.Osmaniye genelinde yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişleri yapıldı.

Hastanelere Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik alımlarının arttırılması ve uygun yerlerde çalıştırılmaları ile ilgili görüşmeler sağlandı

13 Aralık 2016 - Osmaniye 167 Okunma

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