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14 Aralık 2016- Osmaniye

7 Ocak Kurtuluş Haftasındaki Yarışmalara Başvurular Başladı

Osmaniye'nin 7 Ocak Kurtuluş Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü Osmaniye Valiliği’nin öncülüğünde ve Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu konulu, ödüllü İlkokullar arası Resim Yapma, Ortaokullar arası Şiir Okuma, Liseler arası Kompozisyon Yazma, Üniversite öğrencileri arası Bocce yarışmalarına başvurular başladı.

BAŞVURULAR OSMANİYE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAK

Osmaniye Belediyesi tarafından dereceye girenler tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirilecek olan yarışmaların başvuruları Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak. Yarışmalarla ilgili detaylı bilgiye Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden veya belediyenin http://osmaniye-bld.gov.tr/kurtulus-kupasi-sartnameler.html adresinden ulaşabilecekler.

Ayrıca yarışmalar kapsamında 7 Ocak Kurtuluş Koşusu ile 7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası da düzenleneceği de kaydedildi. 7 Ocak Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında şu anda kurumlar arası voleybol turnuvası ile belediye kurum içi futbol turnuvaları devam ediyor.

14 Aralık 2016 - Osmaniye 50 Okunma

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