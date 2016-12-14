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14 Aralık 2016- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi Asfalt Şantiyesine Yeni Sistemle 350 bin lira tasarruf yapacak

Osmaniye Belediyesi Asfalt Ve Beton Elemanları Üretim Şantiyesi Doğalgaz Sistemine Geçti.

Osmaniye Belediyesi Asfalt ve Beton üretim şantiyesinde daha önce Kalyak kullanılırken şimdi ise Sıkıştırılmış Katı Halde Doğalgaz (CNG) gazı kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “ Bugüne kadar asfalt üretiminde Kalyak kullanılıyordu. Bu malzemeyi 200 kilometre uzaklıkta bulunan Mersin limanından tedarik ediyorduk. Herhangi bir sebeple nakliye aksadığı zaman şantiyemizdeki çalışmalarda aksaklıklar yaşanabiliyordu. Ancak yeni kullanmaya başladığımız CNG gazı 15 kilometre mesafede olan Toprakkale’den geliyor. Diğer yakıtlara göre maliyeti daha düşük olan CNG gazı aynı zamanda bir çevre dostu. Yandığı zaman atık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır. CNG gazı Kalyak’a göre ton başına 7 Lira tasarruf sağlıyor. Asfalt ve Beton Elemanları Üretim Şantiyemizin yıllık ortalama 50 bin ton civarında üretim kapasitesi var. Belediye olarak uygulamaya başladığımız bu sistem ile yıllık 350 bin lira belediye bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sunmuş oluyoruz.” Şeklinde konuştu.

14 Aralık 2016 - Osmaniye 136 Okunma

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